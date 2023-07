La candidata del PP a presidir la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que la Consejería de Igualdad ya no existirá como tal cuando eche a andar la nueva legislatura autonómica. "Seré yo quien directamente asuma las competencias en este ámbito", ha asegurado durante su discurso de investidura de este jueves.

No obstante, María Guardiola ha dedicado buena parte de su intervención en la Asamblea de Extremadura a prometer Igualdad: "Nosotros sí nos la tomamos en serio, trabajamos día a día para su plena realización".

"Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para erradicar la violencia de género, ni un paso atrás, ni un eufemismo", ha añadido en clara referencia a Vox.

Precisamente, la popular ha pedido no temer su inminente gobierno con la ultraderecha: "El lobo no apareció por Andalucía, ni tampoco se le verá por Extremadura".

Desde el PSOE denuncian la desaparición de la Consejería de Igualdad, algo que interpretan como su extinción. "Es lo mismo que decir que no va a haberla. Es vaciar de contenido las políticas de Igualdad", ha criticado Soraya Vega, portavoz del grupo socialista en Extremadura.

A lo largo de su intervención, María Guardiola ha reconocido que la "falta de experiencia política" le ha jugado "alguna mala pasada". Sin embargo, ha apuntado que "la bisoñez debe ser una ventaja para gobernar sin mochilas y sin dependencias de pasado, ni paternalismos".

Precisamente, en el pasado reciente de la popular todavía resuenan sus palabras negando un gobierno con Vox que va ahora camino de ser una realidad.

Tras las elecciones del pasado 28 de mayo, María Guardiola se mostró muy rotunda asegurar que Vox no entraría a formar parte del Ejecutivo de Extremadura. "Quiero dormir tranquila todas las noches", defendía. "Yo no voy a traicionar mi palabra por ser presidenta a toda cosa", aseguraba también. Sin embargo, en cuestión de días y tras presiones de diferentes líderes de su formación, su criterio fue cambiando. Finalmente, terminó pactando con la ultraderecha y así lo justificó: "Mi palabra no es tan importante como su futuro".

Este viernes a partir de las 9:00 se retoma el debate de investidura en la Asamblea de Extremadura con la intervención de los grupos parlamentarios. Previsiblemente, María Guardiola se convertirá en la primera mujer presidenta de la Junta de Extremadura y será con los votos de Vox.