Villacís responde a Aguirre: "Ciudadanos Madrid se sentará a hablar con todos"

EN RESPUESTA A LA RUEDA DE PRENSA DE LA PRESIDENTA DEL PP MADRID

Los aludidos por Esperanza Aguirre responden a través de Twitter a la posibilidad, o no, de pactar con el Partido Popular. Begoña Villacís, dirigente de Ciudadanos Madrid, ha respondido que "se sentará a hablar con todos", mientras que Antonio Miguel Carmona, candidato a la alcaldía de la capital por el PSOE, ha publicado un "no rotundo" acerca de esa posibilidad. Manuela Carmena, candidata por Ahora Madrid, ha contestado através de la misma red social que "sólo estuvo fuera del sistema democrático cuando no lo había".