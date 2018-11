Elecciones Andalucía 2018 | El mensaje de Pablo Casado a Susana Díaz: "Quien insulta a Andalucía, es quien roba a los andaluces"

ACTO DE CAMPAÑA EN VEJER DE LA FRONTERA, CÁDIZ

Pablo Casado ha sostenido que es la candidata socialista, Susana Díaz, la que está "insultando a Andalucía" y no los populares. "Yo me presento con las manos limpias, con un partido que se ha renovado para no tolerar ni media falta", ha subrayado.