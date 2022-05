A unas horas de que se cumpla el plazo (esta medianoche) para que se registren las coaliciones de cara a la cita electoral andaluza del 19 de junio, laSexta puede avanzar que no hay acuerdo para que Podemos se sume a la coalición de izquierdas. No obstante, las partes no se han levantado de la mesa y desde Podemos Andalucía matizan a laSexta que intentarán llegar a un entendimiento hasta que se agote el plazo.

Así las cosas, por el momento no ha sido posible la conformación de una amplio frente de izquierdas, a pesar de la petición pública de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para que los partidos a la izquierda del PSOE acudieran unidos. Unidas Podemos, Izquierda Unida y Más País habían iniciado negociaciones para conformar un frente amplio, pero Podemos irá a estas horas de forma independiente si no hay un giro 'in extremis'.

El acuerdo, muy diferente al que se pretendía durante estos cinco meses de negociación, incluye por ahora a Izquierda Unida, Más País Andalucía, Equo y otras formaciones andalucistas. La sintonía entre ellos es evidente y podrían acudir bajo el nombre 'Por Andalucía', bajo el paraguas de una única candidatura, en la que la principal figura sería Inmaculada Nieto, de IU.

Y es que uno de los principales escollos para alcanzar el acuerdo con Podemos ha sido quién encabezaría la candidatura, dado que la opción de un cabeza de lista independiente prácticamente está descartada. Desde Podemos insisten a laSexta en que se mantienen en la negociación hasta el último momento y que confían en el entendimiento.

La visita de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la Feria de Abril, junto al ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, trataba de facilitar ayer el acercamiento entre las partes, con un mensaje centrado en sumar proyectos para conformar un frente común.