El PSOE afirma que la crisis territorial no se resuelve con amenazas y Ciudadanos avala la decisión de controlar el dinero público en Cataluña

SÁNCHEZ HABLA DE "DIÁLOGO" Y RIVERA DE "PROYECTO DE ESPAÑA"

Pedro Sánchez acusa al Gobierno de no haber hecho nada en seis años. No obstante, afirma que hasta el 1 de octubre hay tiempo para hacer política e insiste en que la ley no basta, ni tampoco bastan las amenazas. Por su parte, Albert Rivera respalda la decisión de controlar el dinero público y añade que no se puede gastar en cosas ilegales.