Joan Canadell, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, ha asegurado que responder en castellano a los medios le "hace perder el tiempo". Ha sucedido en una rueda de prensa cuando, tras hacer sus declaraciones en catalán, un periodista le ha pedido que repitiese una parte de lo que había dicho en castellano. Ante esta petición, Canadell ha respondido en tono burlón: "Este tema me lo tendré que pensar bien. ¿Que no tienen traductores las televisiones?"

El empresario ha declarado no tener nada en contra de este idioma, pero cree que repetir en castellano quita tiempo a cuestiones importantes. "Nos hace perder el tiempo en cosas que no haría falta", ha afirmado. Finalmente, Canadell ha accedido a repetir en castellano, pero no antes sin insinuar que quizá no lo haga en el futuro. "Hoy lo haré... pero no sé si será la última vez", ha concluido.

Estas declaraciones han causado reacciones de todo tipo en el Parlament. Desde Ciudadanos han tachado estas palabras de "radicales". "Aquí vemos una vez más lo que opina el separatismo radical del castellano", ha dicho Lorena Roldán, portavoz del partido de Albert Rivera en Cataluña. El PSC (Partido Socialista Catalán) se ha unido a estas críticas y Alicia Romero, diputada socialista en el Parlament, ha afirmado que "si una institución quiere hacerse entender, mejor poderse comunicar en tantas lenguas como sea posible".

No es el primer incidente de este tipo. Sucedió algo similar cuando Meritxell Budó, portavoz de la Generalitat, al llegar el turno de preguntas en castellano, dijo que lo que se tenía que hace en este es "explicar y repetir lo que se ha preguntado en catalán. No se hacen dos ruedas de prensa paralelas".

Negó así a los periodistas la capacidad de hacer preguntas en castellano que no fueran las ya formuladas en catalán. Tras estas palabras, Budó pidió disculpas. Joan Canadell todavía no se ha pronunciado al respecto.