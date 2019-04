Génova respalda a Sáenz de Santamaría tras los duros ataques de Aznar: "No hace nada que no apoye Rajoy, el Gobierno y el PP"

Rajoy evita hablar de Aznar, aunque se le ha le ha insisitido ha guardo silencio. Soraya Sáenz de Santamaría tampoco ha respondido. No obstante, mientras, la Vicepresidenta ha recibido el apoyo de su partido. González Pons, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, ha dicho que "no está sola" y que "no hace nada que no respalde Rajoy, el Gobierno y el PP de hoy".

Responden así a los duros ataques que le dirigió el expresidente, por acercar posturas con Catalunya, algo que tacha de cesión a los adversarios.

Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que es lo que hay que hacer. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que "el diálogo con las instituciones de Catalunya es un objetivo estratégico del Gobierno".

Aznar publicaba el texto a través de Faes, fundacion de la que hoy se distancia parte del PP. Maillo, vicesecretario de organización, ha afirmado que "la fundación no forma parte del partido" y que desde la formación respaldan a la Vicepresidenta y al Gobierno.

Mientras, a Pablo Casado, cercano al expresidente, le ha costado opinar. Se le ha preguntado cuatro veces pero cuatro veces ha evitado contestar.