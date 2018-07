El juez que condena a Juana Rivas rebajó la indemnización a una mujer por una cicatriz: dijo que podía usarla como atractivo físico

Varias asociaciones de mujeres y colectivos feministas han expresado su rechazo a la sentencia que condena a Juana Rivas a un total de cinco años de prisión como autora de dos delitos de sustracción de menores, al tiempo que han avisado de que manda un mensaje "peligroso" y "fatídico" a las víctimas de violencia de género.

El pasado verano, Rivas permaneció en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, al que acusa de malos tratos e interpuso una denuncia contra él. Además de prisión, Rivas no podrá ejercer la patria potestad sobre los niños, de 12 y cuatro años, durante un periodo de seis años.

"Estamos desamparadas por una Justicia patriarcal que nos desampara tanto en violaciones como en problemas de familia", ha recalcado en declaraciones la vocera de la comisión 8-M Madrid Suky Reglero, que ha recordado la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso sexual y les absuelve del de agresión.

En su opinión, es "contradictorio" que, con todo el movimiento feminista en auge, "en unos pocos meses" las mujeres estén siendo "latigadas por la Justicia patriarcal, tanto si te violan, como si te tomas la justicia por tu mano porque no te está amparando".

En el caso de Juana Rivas, Reglero ve "evidente" que no entregó a sus hijos para protegerles tras presentar una denuncia por malos tratos y "no ser escuchada por la Justicia". "El mensaje también es que no podemos defendernos ante la inacción del Estado", ha afirmado.