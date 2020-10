Fernando Simón insiste en que España no está en una situación favorable y pide "responsabilidad" a todos los madrileños de cara al festivo del puente del Pilar. "La movilidad es una de las razones por las que el coronavirus se extiende de zonas de alta incidencia a zonas de baja incidencia", ha añadido en su comparecencia diaria.

"Hay situaciones como en este puente festivo en los que en otros años salen de Madrid entre 1,2 y 1,5 millones de madrileños. Con estas incidencias, que se vayan a una segunda residencia en la sierra o de vacaciones fuera de Madrid implica riesgos. Tenemos que ser conscientes", ha afirmado el director del Centro de Alertas Sanitarias, que ha apelado una vez más a la responsabilidad "con independencia a las medidas judiciales y técnicas que se puedan tomar de aquí al sábado".

"Espero que la decisión no tenga un fuerte impacto, pero si no hay cuidado puede aumentar la transmisión". Además, Simón recuerda "el riesgo al que pueden exponer a otras personas con la movilidad excesiva tanto dentro como fuera de Madrid". Preguntado por las restricciones y la sentencia del TSJM, el experto ha remitido a las reuniones que se están produciendo en la Comunidad de Madrid y a las que se puedan celebrar con el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, el director del Centro de Alertas Sanitarias ha avisado de que "no es tan fácil" garantizar que los test de coronavirus, como los de antígenos, se puedan realizar con calidad en la farmacia. Simón se ha pronunciado así después de que Isabel Díaz Ayuso haya pedido un cambio normativo para que los test de antígenos se puedan llevar a cabo en las farmacias. "Sobre este asunto hay aspectos legales en los que intervienen muchos actores y no sólo las farmacias y el Estado. Hacer un test en un escenario de pandemia no es un acto individual, sino de responsabilidad de salud pública por lo que debe estar bien coordinado y establecido", ha añadido Simón ante los medios.