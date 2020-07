La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia interpuesta por la Asociación El Defensor del Paciente contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, por presuntamente haber dado la orden de no aceptar a ancianos de residencias en los hospitales durante la crisis del coronavirus.

Desde la asociación denunciante, su presidenta Carmen Flores, ha querido emitir un mensaje grabado en vídeo en el que lamenta que se estén archivando las investigaciones judiciales sobre la gestión de las residencias e incluso califica la situación de un "genocidio" comparable al de los nazis.

"Esto ha sido un genocidio y quedan impunes, no pasa nada. [..] La cantidad de muertos que ha habido es como si no hubiera existido", argumenta Flores, quien defiende que el no trasladar a ancianos de residencias a hospitales es constitutivo de un delito de omisión del deber del socorro y "viola la ley de derechos humanos". "Tengo un mal recuerdo de lo que hacían los nazis por ser judío o tullido. ¿Esto no se parece? Yo creo que sí", llega a decir en el vídeo.

Así, Flores ha querido relatar la "indefensión" que sienten muchos familiares de víctimas de residencias que se dirigen a su asociación: "Muchos me decían que les han llevado para que les cuiden y les han condenado a una muerte indigna".

La Justicia está coja, manipulada y falta de sentimientos"

Además, explica que algunos incluso no saben si los restos que recibieron son los de su familiar y "hay casos que tampoco saben de qué se han muerto". Lo que sí denuncian los familiares es que "no han sido atendidos, no han ido en ambulancia para darles el socorro".

Flores también ha hecho una crítica a una "Justicia coja, manipulada y falta de sentimientos" porque, dice, no se ha investigado lo suficiente, pidiendo toda la documentación a las administraciones y centros de mayores.

"Nos cuesta creer que detrás de estos fiscales hay un ser humano. Esperamos que el Supremo sea más coherente con una violación de la ley", ha insistido la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente.

De esta manera, Flores ha anunciado que seguirán recurriendo a la justicia, porque considera que "el único camino posible es el de la condena por una situación que nunca jamás debería haber pasado".

"Pensaba que esto no se iba a dejar pasar para que no se repita. El homenaje de verdad es el de la justicia para las familias y en honor a tanto fallecido que podría haberse salvado", ha zanjado la portavoz.