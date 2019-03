El independentismo ignora las órdenes judiciales: "Nuestro deber es favorecer el debate"

EL GOVERN SIGUE HACIA ADELANTE

En el pulso de legalidades, de nuevo ha quedado patente que desde el Parlament catalán no van aceptar las decisiones de los tribunales. La presidenta Carme Forcadell ya ha dicho que no piensan convertirse en censores del debate y ha insistido en que "el futuro lo decidirán los ciudadanos, no los tribunales".