El Congreso solicita al Gobierno que regule los deberes en la nueva ley educativa que sustituirá a la LOMCE

Diputados, políticos, pero antes de todo padres. "Me he estrenado este puente con los deberes de mi hija de 5 años", cuenta Albert Rivera. "Tengo que repasar cosas de las que ya me había olvidado para ayudar a mis hijas de 10 y 14 años", explica Toni Cantó. Juan Lopez Uralde, tajante con el tema: "Mis hijos han hecho muchos deberes y yo soy partidario de eliminarlos".

La diputada socialista Martínez Seijo ha sufrido en casa cinco horas diarias de deberes con su hija. Y es ella quien ha decidido llevar al parlamento esta iniciativa instando al Gobierno a que se incluya este tema en la nueva ley educativa que sustituirá a la LOMCE. "Es una realidad que últimamente nuestros niños pasan excesivos tiempos en casa realizando deberes", cuenta Martínez Seija.

Ciudadanos y Podemos ya se han posicionado a su favor. Mientras que el Partido Popular ha presentado una enmienda para aplazar el debate y confiar más en la labor del profesorado.

Varias comunidades ya han dado un paso adelante y han aprobado regular el tiempo dedicado a los deberes. En la Región de Murcia especifican cuántas horas se deben dedicar a la semana.

En el Primer tramo de primaria: tres horas semanales, en el Segundo tramo: no más de cuatro horas y en secundaria: No superar las cuatro horas y media.

La Comunidad de Madrid también ha acordado limitar los deberes pero antes quieren definir a través de una comisión de expertos qué otros tipos de deberes se podrían mandar, qué tiempo hay que dedicarles y que se tenga en cuenta las necesidades de cada alumno.

Pero en realidad todo es papel mojado, porque no deja de ser una recomendación, es cada centro que decide cuántos y qué deberes pone a sus alumnos.