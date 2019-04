El CNI también grabó en el chalé de Aravaca una cita íntima del rey Juan Carlos en la que se hablaba en perfecto inglés

OK DIARIO DA A ENTENDER QUE SE TRATA DE SELINA SCOTT

Ok Diario aporta más datos sobre la casa de Aravaca, en Madrid, que adquirió el CESID y desde la que también se espió y grabó a Juan Carlos I. Tras escuchar los audios, Ok Diario revela que en ese chalé está registrada una conversación del rey con una acompañante con la que solamente hablaba en inglés. Ok Diario da a entender que trata de Selina Scott, una periodista británica.