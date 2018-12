El audio completo de Villarejo desde prisión: "Me niego a revelar, por muchas presiones que he sufrido, información sensible relativa al rey emérito"

El excomisario José Villarejo advierte en un audio grabado desde prisión que no cuenten con él para "hacer daño a la monarquía", afirma que el director del CNI, Félix Sanz Roldán, "tiene controlado quién está filtrando" y acusa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de ser un "trilero".

En un audio de casi 5 minutos grabado al teléfono por su mujer, Gemma Alcalá, el pasado día 23 desde prisión y facilitado por ésta, el excomisario quiere ejercer su "derecho de rectificación" para que "todos puedan oír por primera vez" su "versión".

Villarejo carga en él contra los fiscales Anticorrupción que investigan el caso Tándem y que solo se interesan, dice, por información del rey Juan Carlos y no de jueces y fiscales, y avisa en ese sentido de que él no dañará a la monarquía.

"Si alguien quiere hacer daño a la monarquía son los que se abrazan con los abogados de Podemos (personado como acusación popular en Tándem) cada vez que coinciden con ellos. Conmigo que no cuenten, allá ellos y su conciencia. Esta secta de 'illuminatis' solo busca destruir la corona a cualquier precio", asegura.

A continuación, la transcripción completa de los audios del excomisario José Manuel Villarejo:

"Soy José Manuel Villarejo y en defensa del honor de mi familia y del mío propio quiero ejercer por primera vez desde que estoy preso mi derecho de rectificación para que todos puedan oír también mi versión.

Me mantienen preso para impedir que pueda hablar y me defienda de tanto bulo y tantas mentiras. Es rotundamente falso que mandara a nadie a ver a ningún fiscal. Fue desde Fiscalía que pidieron hablar con mi abogado y ante su negativa se lo pidieron al de mi esposa. Mi abogado se negó porque ponía como condición que estuviera presente el juez De Egea, al que han echado porque quería ponerme en libertad.

Me enteré de la reunión con los fiscales cuando el abogado de mi mujer vino a contármelo una vez que ya se había visto con estos fiscales. Tal y como lo han filtrado, no tengo duda de que fue una trampa para justificar que fue legal una investigación inquisitorial de toda medida porque soy para ellos un chantajista peligroso.

Ante esta campaña tan brutal contra mí poco puedo hacer, hasta el presidente del Gobierno ya me había condenado. Soy culpable y no tengo solución, mejor que me mandaran a Guantánamo. Pero al menos déjenme contarles lo que a mí me han pedido esos fiscales.

Me dijeron que si quería estar libre tendría que colaborar totalmente y contarles a ellos todo sobre las personas de nivel con las que tuve relación; y esto incluía todo lo que conociera sobre cuentas y sociedades de nuestro rey emérito.

No tenían interés en conocer comidas y reuniones con otros jueces y fiscales, tampoco les interesaban mis actuaciones como encubierto ni mis informaciones sobre terrorismo, narcotráfico... Claro, ahora pensarán que les estoy mintiendo. Claro, ¿qué va a decir Villarejo? Pero se puede comprobar fácilmente; sólo oigan mis declaraciones en la Audiencia, las que han desaparecido. Ni siquiera las tiene mi abogado para que pueda defenderme. En ellas se ve claramente cómo me interrogan para que cuente cosas contra nuestro rey y como me niego en redondo.

Es kafkiano que me acusen de no colaborar con los fiscales porque no les digo nada del rey y al mismo tiempo me acusen de chantajista porque están los datos que me negué a decir en sede judicial.

Si alguien quiere hacer daño a la monarquía son los que se abrazan con los abogados de podemos cada vez que coinciden con ellos. Conmigo no cuenten. Allá ellos y su conciencia. Esta secta de illuminatis sólo busca destruir a la corona a cualquier precio.

Sobre filtraciones de otros personajes, los que me señalan como responsable están admitiendo que el CNI no sirve para nada, al permitir que un jubilado en prisión pueda poner en jaque al estado y nadie pueda impedírselo. ¿Quién se cree eso?

¿Félix? (En referencia a Félix Sanz Roldán) Sabe y tiene controlado quién está filtrando y sólo le colaron la charla con la princesa Corinna porque se confió con lo de los abrazos pensando que los tenía controlados.

Él deja que filtren porque se alegra del daño que me hacen apareciendo yo como un chantajista al que todos temen, pero aunque Félix quiera destruirme y sea mi mayor enemigo, por él yo estoy en la cárcel. Por encima de todo creo que es un patriota y asume que todo se le ha descontrolado dañando a quien debería haber protegido primero.

Por eso espero que en algún momento pondrá orden a este despropósito que sólo beneficia a populistas, independentistas, a los que sólo quieren hacer daño a España.

También estoy viendo atónito cómo una vez más el PP se va a dejar montar una segunda Gürtel con el tema 'kitchen'. No se dan cuenta de que desde junio quien encontró para el PSOE mi sumario es Marlaska y es una auténtico trilero manipulando causas; recuerden el 'Faisán'.

Respecto a mi seguridad hasta hace poco el trato fue normal y correcto como a otros presos, nunca me había sentido amenazado hasta ahora. Por eso al cambiar mis condiciones en prisión informé al subdirector y a mi abogado de que estoy preparado para lo peor.

Creo que la sociedad española es ingrata con los funcionarios de prisiones: sueldos bajos frente a un trabajo duro, peligroso y estresante, por eso me repugnan los miserables cobardes que quieren utilizar a unos pocos funcionarios de prisiones para hacer el trabajo sucio que ellos no se atreven.

Sólo pido a todos los que hablan sin conocerme que oigan mis declaraciones en la Audiencia Nacional y verán quién dice la verdad y quién miente en esta historia.

Feliz Navidad que tengan todos".