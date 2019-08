La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha confirmado este lunes al presidente del Parlamento regional su apoyo a la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso y ha advertido que, aunque no asumen el programa pactado por PP y Ciudadanos, estos partidos sí tendrán que asumir el de Vox. "Nosotros no asumimos el programa de los 155 puntos, pero ellos sí van a asumir el nuestro", ha advertido en rueda de prensa Monasterio, tras reunirse con el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, que también ha recibido este lunes a los portavoces de Más Madrid (Íñigo Errejón) y Unidas Podemos (Isa Serra).

Ha sido la tercera ronda de contactos promovida por Trinidad con los grupos parlamentarios después de las dos que antecedieron al pleno de investidura del pasado 10 de julio, que no tuvo candidato porque ningún aspirante garantizó los apoyos necesarios para ser investido. Ahora Ayuso ha conseguido el apoyo de Ciudadanos y de Vox, que a diferencia de la formación naranja no formará parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y ejercerá una "vigilante oposición" en la legislatura.

"Creemos que hacemos mejor papel en la oposición vigilando lo que hacen PP y Ciudadanos. Vamos a exigir el cumplimiento de nuestras medidas", ha recalcado Monasterio en relación con el documento que presentó el pasado jueves para desbloquear la investidura y que finalmente aceptaron de manera verbal tanto el PP como Ciudadanos. Las medidas recogidas en ese documento se unirán en el programa de Gobierno a las 155 propuestas acordadas entre PP y Ciudadanos, formaciones a las que Monasterio ha criticado por "crear nuevos sillones", al pasar de nueve a trece consejerías. Por su parte, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, ha augurado cuatro años más de "prórroga" a una formación política, el PP, del que "todos los tribunales dicen que encuentran serias pruebas que se ha financiado ilegalmente al menos desde el año 2003".

Errejón ha centrado sus ataques a PP y sus socios echando en cara la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza del caso Púnica que investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid. "En esas condiciones no se puede investir a Ayuso ni al PP. Por higiene democrática esta investidura no se debería producir. Nosotros creemos que a los socios de gobierno del PP se les debería caer la cara de vergüenza", ha dicho en referencia a Ciudadanos.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha reprochado a Ciudadanos que, tras pactar con el PP, no parezca "importarles" la petición de imputación de Cifuentes y Aguirre y ha añadido que "quien se hiciese ilusiones" con el partido naranja era "un iluso". "Nosotros ya sabíamos que Ciudadanos no iba a regenerar la política, sino a degenerarla", ha aseverado Serra, que ha resaltado que su partido lleva "tiempo" diciendo que estos meses de negociaciones han sido "un paripé". Todavía no hay fecha para el pleno en el que Ayuso será investida previsiblemente presidente de la Comunidad de Madrid, ya que queda pendiente la segunda jornada de la ronda de consultas que llevará este martes a Trinidad a reunirse con los representantes de Ciudadanos (a las 11.00 horas), PP (11.30) y PSOE (12.00).