Duros reproches a Mazón en Les Corts: "Si hubiera sido tan rápido con la alerta como con los sueldos no habría tantos muertos"

Duros reproches de la oposición a Carlos Mazón en Les Corts a punto de cumplirse un mes de la devastadora DANAque golpeó la Comunitat Valenciana. Allí, los socialistas han afeado al president de la Generalitat que haya eliminado el tope salarial para altos cargos de su Govern, así como la adjudicación a dedo de contratos de emergencia, y han vuelto a poner el foco en su negligente gestión de un temporal que se cobró más de 220 víctimas mortales.

"Si hubiera sido tan rápido para mandar esa alerta como lo ha sido para subir sus sueldos le puedo asegurar que no estaríamos hablando de tantas personas fallecidas", le ha recriminado el síndic del PSPV, José Muñoz, en alusión al tardío aviso masivo que envió la Generalitat el día de la tragedia.

Un reproche que llega después de que, esta misma semana, el primer pleno tras la remodelación del Consell acometida por Mazón aprobase, dentro de un paquete de ayudas, la supresión de ese límite salarial, que hasta ahora se situaba en el 15% del sueldo del propio president de la Generalitat.

Mazón defendió que no se suben sueldos, sino que "solo se permite que un funcionario que viene a servir en un momento como el actual no pierda derechos retributivos", en alusión al nuevo vicepresidente para la Recuperación, el teniente general Francisco José Gan Pampols. A preguntas de la prensa este jueves a su llegada a Les Corts, ha insistido en que "no hay subida de sueldos" y en que "es una polémica estéril". "Los derechos retributivos de los funcionarios hay que mantenerlos", ha argumentado.

Durante el pleno de este jueves, Muñoz ha aseverado que el president "está siendo lento en las decisiones" y "muy rápido" en otras. "No es razonable que haya tardado 11 días en reformar el Consell. Hemos estado 11 días sin conseller de Emergencias en la peor emergencia de la Comunitat Valenciana. Han hecho una toma de posesión clandestina, en privado", ha recriminado, durante una intervención en la que también le ha acusado de difundir "bulos de manera interesada" sobre las ayudas del Gobierno central.

"Es lento tomando unas decisiones y qué rápido está siendo en tomar otras", ha incidido el portavoz socialista, que ha agregado que "la primera medida de su Consell" ha sido "subirse el sueldo". "Si hubiera sido tan rápido en mandar la alerta para avisar a la ciudadanía de que se cernía la DANA, si hubiera sido tan rápido para mandar esa alerta como lo ha sido para subir sus sueldos, le puedo asegurar que no estaríamos hablando de tantas personas fallecidas", ha remachado.

En esta línea, ha agregado que Mazón "está siendo muy rápido también para adjudicar contratos a empresas que financiaron irregularmente al PP", en alusión a un contrato de emergencia de 3,9 millones de euros adjudicado a un empresario condenado en el caso Gürtel. "Está siendo un problema para su partido", le ha dicho, aseverando que "su propio líder le humilla ante toda España" tras la intervención de la víspera de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. "Acabe con esta agonía", le ha instado: "Váyase ya".

Mazón se defiende cargando contra Sánchez

El dirigente 'popular', que la semana pasada culminó una remodelación del Consell anunciada a cuentagotas, en la que, además de crear la citada Vicepresidencia, reforzó a Susana Camarero como portavoz y cesó a las conselleras de Interior e Industria, evitando él mismo dimitir, ha replicado a Muñoz que "no ha dejado de haber conseller de Emergencias en ningún momento" y ha acusado a los socialistas de convertir "una tragedia en un campo de batalla político donde todo es cálculo".

Mazón ha aprovechado para criticar las ayudas desplegadas por el Gobierno de España para los afectados, mezclando las ayudas directas con las líneas de préstamos que se han habilitado, y ha intentado tapar la cuestión de la DANA cargando contra el Ejecutivo central y sacando a relucir el 'caso Koldo'.

"No quiere que se hable de las mordidas, de cupos, de contratos, de grandes sumas de efectivo entregadas presuntamente a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez", ha deslizado, mencionando también la investigación contra Begoña Gómez, al comisionista Víctor de Aldama, al hermano de Sánchez o la dimisión del hasta ahora líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, y la imputación del exministro José Luis Ábalos.

También ha reprochado a los socialistas valencianos que se planteara una moción de censura con Requena "medio inundada" y en Chiva "en plena reconstrucción" y ha arremetido contra el presidente del Gobierno, que compareció la víspera ante la Cámara Baja, asegurando que lo ha hecho "un mes tarde, arrastrando los pies". "No como yo", ha puntualizado, tratando de reivindicar la comparecencia que él mismo ofreció en el parlamento valenciano, donde no asumió responsabilidad algunay adujo que falló "el sistema".

Baldoví: "No descansaremos hasta verle en los tribunales"

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha preguntado a Mazón en esta primera sesión de control tras la DANA "por qué no ha dimitido todavía" y le ha recriminado que carece de "sentido del deber, del honor y del valor", aseverando que lo demostró el 29 de octubre -cuando acudió más de dos horas tarde a la reunión del CECOPI- y en los días posteriores al "no dar la cara y esconder a sus consellers clandestinos".

Así, le ha exigido que concrete con quién ser reunió la tarde del día de la catástrofe y que haga público su registro de llamadas de ese día. Además, también se ha preguntado si "subir los sueldos es la manera de empezar a reconstruir", en alusión a la eliminación de ese tope del 15% para nuevos cargos.

"¿Por qué se aferra al cargo? ¿Para dar contratos millonarios a empresas de la Gürtel o para borrar pruebas, seguir aforado y no responder ante un tribunal ordinario?", ha cuestionado el síndic de Compromís, que ha insistido en la necesidad de una moción de censura "inmediata" y ha instado a Mazón a empezar a "preparar su defensa" porque su partido no "descansará" hasta que responda ante los tribunales.

Mazón, en respuesta, le ha acusado de "apropiarse del dolor", de realizar "aspavientos" y de hacer "una lectura sanchista" del 29 de octubre. "¿V a servir Compromís de algo más que para insultarme?", se ha preguntado el president valenciano desde la tribuna. "¡Para ayudar a la gente!", le ha replicado desde su escaño el diputado Carlos Esteve.