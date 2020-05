"Soy médica, llevo dos meses trabajando una media de 12 horas al día, seis días por semana. El mismo tiempo que llevo sin ver a mi pareja y mi familia por trabajar en otra comunidad. He visto morir gente sola. He tenido que seguir trabajando aunque solo quisiera llorar. Sois escoria humana". De esta manera arranca sus críticas una internauta que afirma ser sanitaria en un hilo de Twitter que se ha hecho viral.

La doctora, que escribe en redes sociales bajo el usuario 'SorginDoc', ha relatado en una serie de mensajes, que han sido difundidos a gran velocidad por Internet, lo que ha vivido como parte del personal médico durante la epidemia por coronavirus que sigue sufriendo España. En los mismos, carga duramente contra las caceroladas que se han registrado en los últimos días en el madrileño barrio de Salamanca.

'SorginDoc' ha relatado que ha visto "gente de entre 40-60 años sin enfermedades previas ahogarse sin comprender qué les pasaba”, teniendo que explicarles que se les intubaría "sin poder asegurarles si despertarían después". Ha contado además que ha visto "compañeros caer, agotados, que rompían a llorar en los pases de guardia porque no podían más".

"No tenéis ni puta idea de todo lo que he visto y vivido. De lo que hemos pasado y estamos pasando los sanitarios, todo el personal en este país", ha continuado denunciando en Twitter, donde ha recordado que "no ha acabado nada" en lo relativo a esta crisis: "Seguimos sin tener tratamiento, sin conocer la enfermedad, que seguimos colapsados".

Frente a esta situación, ha acusado a los asistentes a la manifestación y a quienes se saltan deliberadamente el confinamiento poniendo en riesgo la salud de otras personas que son "escoria", además de "egoístas y egocéntricos": "Privilegiados de mierda que lo único que habéis tenido que hacer es quedaros en vuestro sofá de cuero y vuestras casas de marqueses de zona alta. Y encima os creéis con derecho a salir a protestar, a ponernos a todos en riesgo".

'SorginDoc' ha explicado que, "como médica, jamás le importará el credo, raza, idea política o país de donde proceda" el paciente: "A los sanitarios solo nos importa cuidar la vida. Si no entendéis eso, no entenderéis nada". La usuaria ha recordado finalmente que "la muerte no tiene partido político", y ha añadido: "El dolor de ver morir a un familiar solo, el sufrimiento mientras te ahogas no se soluciona con el carnet de partido".