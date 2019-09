El medio británico 'The Economist' ha publicado un artículo analizando la situación política de España tras conocerse que no habría ningún acuerdo que permitiese la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La noticia ha hecho un rápido repaso de las negociaciones entre los socialistas y Podemos, desde la posibilidad de coalición que Iglesias rechazó el pasado julio, hasta las conversaciones de las últimas semanas. Un posible pacto que finalmente no se llevará a cabo y concluirá con casi toda seguridad en elecciones.

La revista ha comentado también el giro en el último momento de Ciudadanos con su oferta de abstención a cambio de que Sánchez "prometiese una línea más dura contra los nacionalistas catalanes y vascos". 'The Economist' ha dicho de esta propuesta que "parecía más un primer golpe en el juego de la culpa que un movimiento serio".

"El equipo del Sr. Sánchez cree que ganará en noviembre", ha afirmado el artículo. El medio ha explicado que las encuestas sugieren que esto puede suceder y que la "oposición conservadora" del Partido Popular también puede obtener buenos resultados. Además, ha señalado que este no será el caso de los tres partidos más nuevos, pues las encuestas muestran que los votantes se volverán en contra de Ciudadanos, Podemos y el "derechista" Vox.

La aparición de estas fuerzas, según 'The Economist', ha reflejado la indignación de la población tanto por la crisis económica de 2008 como por "el intento ilegal de independencia de los separatistas de la Generalitat de Catalunya en 2017". "Como el sistema político se ha fragmentado desde 2015, el país ha sido condenado a una serie de gobiernos minoritarios débiles", ha añadido.

A pesar de que a los españoles "les gusta votar, quizás porque se les negó durante 40 años bajo la dictadura del general Franco", su paciencia parece estar acabándose, ha comentado con ironía el medio.

Uno de los riesgos para Sánchez puede ser que "la participación descienda bruscamente desde el 76% de abril", ya que una menor participación suele afectar "desproporcionadamente" a la izquierda, según ha afirmado 'The Economist'. También que los nuevos comicios solamente "prolonguen el estancamiento".

"Se necesita urgentemente un gobierno fuerte, estable y reformista. La sólida recuperación económica se ha ralentizado notablemente este año", ha asegurado el medio al tiempo que señalaba las diferencias entre PSOE y Podemos en materia de economía.

La revista británica ha mencionado la sentencia del 'procés', que se emitirá el próximo octubre. "El Sr. Sánchez llegó al palacio de la Moncloa a través de una mezcla de obstinación y audacia, y virando a la izquierda. Pero no ha manejado bien los últimos meses", ha apuntado.

Según el medio, las elecciones del próximo 10 de noviembre serán "una batalla por el centro". "Sus consecuencias requerirán un compromiso para que la democracia española no sufra más daños", ha concluido el artículo.