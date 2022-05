El derecho a baja de tres días para las mujeres que sufran menstruaciones muy dolorosas es una de las medidas que contempla el borrador de la nueva ley de Salud Sexual en la que trabaja el Ministro de Igualdad, Irene Montero. Serviría para aquellas mujeres que una vez al mes no sufren molestias, sino dolores incapacitantes: calambres, palpitaciones, dolores en la espalda, sensación de cólico en todo el cuerpo, dolor de cabeza, nauseas, diarrea...

Sin embargo, la medida no esta exenta de debate en el seno del Gobierno, y así lo ha hecho saber el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha indicado que la posible baja está todavía "en discusión" en el Gobierno.

Así, el ministro ha recordado que el Ejecutivo está trabajando "internamente" en dicha ley, que aún se encuentra "en proceso de trabajo interno en los órganos colegiados del Gobierno".

Prueba de este debate también son las palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que al ser preguntada por la posibilidad de aprobar una baja laboral de tres días por menstruaciones dolorosas ha dejado claro que el Gobierno "no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres". Calviño ha informado de que se están trabajando en muchos borradores sobre esta ley.

"Permítanme que se lo repita con toda claridad, este Gobierno cree y está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres", ha reiterado Calviño, sin afirmar expresamente si la medida anunciada por Igualdad supone una estigmatización.

Una opinión más clara es la que ha ofrecido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien no cree que la baja por menstruación vaya a suponer una estigmatización para las mujeres: "Estigmatiza no tener sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes y que el mundo laboral no es neutro", ha defendido.

"La política laboral está profundamente masculinizada. ¿Por qué a mujeres que trabajan en el mundo del mar en conservas, actividades que generan patologías, por el hecho de ser mujeres no se les reconoce enfermedades y cuando son ocupadas por un colectivo mayoritariamente masculino, sí? La política laboral tiene sesgos de género", ha añadido la ministra.

En este contexto, Díaz ha considerado importante que este tipo de bajas estén recogidas en una ley: "Es un paso adelante muy favorable".