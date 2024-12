División en el PP con dos modelos enfrentados en busca de definir su relación con la ultraderecha

La división del Partido Popular ha quedado latente en las últimas horas. Una división que se centra en acercarse o alejarse de la ultraderecha, es decir, de Vox. Por un lado, Marga Prohens, presidenta del Consell de Baleares, ha roto con los de Abascal debido a que no ha querido no derogar la ley de memoria. Y enfrente, Jorge Azcón, presidente de Aragón, el cual este mismo martes ha defendido en una entrevista en el 'ABC' lo contrario que su compañera, es decir, derogar junto a VOX esas leyes de memoria. Lo que él hizo en las cortes de Aragón. Dos ideas y dos vertientes: el PP de Prohens o el PP de Azcón.

Son horas críticas para establecer la relación entre el PP y VOX tras la amenaza de los ultras de no aprobar los presupuestos en seis comunidades autónomas. En Baleares, la Presidenta acaba de pactar con el PSOE mantener la Ley de Memoria, ha roto con Vox y ha retirado los presupuestos autonómicos.

"Y en vista de que no se dan las condiciones en este momento para negociar y aprobar los presupuestos, anuncio que el Govern retirará el proyecto de ley". Así lo ha anunciado Marga Prohens, una declaración de intención que supone un punto y aparte en la relación de la derecha y la ultraderecha española. Rompe así definitivamente con Vox después de que hayan bloqueado las negociaciones, tras el acuerdo de los de Prohens y el PSOE para no derogar la ley de memoria democrática.

Un acuerdo al que han llegado para poder repetir la votación por la que la pasada semana se aprobaban por error, han afirmado, más de 30 enmiendas de Vox. "yo no haré política, ni haré pactos, ni haré negociaciones en base a un error humano, ni lo haré en base a chantajes", ha aseverado la presidenta de Baleares.

Pactos que este martes reivindicaban los de Abascal de la mano de Manuela Cañadas, Concejala de Vox en el Parlament Balear: "Hoy hemos asistido a un espectáculo bochornoso de mentiras y de boicot por sobervia de no ceder ante Vox, en temas lingüisticos que ustedes mismos defendían".

Entre ellos eliminar el catalán como lengua vehicular, algo que los populares rechazan, ya que según la presidenta "no me va a encontrar en su confrontación lingüistica porque ese no es un problema en las Islas Baleares". Y donde sí han encontrado consenso con los socialistas. Mientas que los presupuestos tendrán que esperar hasta el año nuevo.

Y mientras, la otra cara de la moneda. Precisamente, este martes otro presidente del PP defiende justo lo contrario que Margha Prohens: Jorge Azcón, presidente de Aragón. El 'popular' sí sumó sus votos a la ultra derecha para derogar la ley de memoria y se muestra convencido de que el Constitucional le dará la razón cuando resuelva el recurso que presentó el Gobierno.

En relación a si el aval a la derogación de la ley aragonesa de Memoria Democrática sale adelante y si pretende sacar en su defecto una ley de concordia, el presidente de Aragón ha contestado lo siguiente al 'ABC': "El objetivo ahora, y más conociendo que nos va a dar la razón, es esperar para continuar hablando de concordia. Es importante que la idea siga adelante, que haya una concordia que una, en lugar de la división que propician las leyes de memoria. Es mucho más interesante, pero toca esperar".