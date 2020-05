Hipólito Pousibet es un cardiólogo muy reconocido de Jaén que acudió hace unos días a una protesta convocada por Vox en contra de la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. En declaraciones a 'Espejo Público' ha denunciado haber recibido dos disparos de perdigones cuando circulaba con su vehículo con una gran bandera de España.

El médico jienense ha explicado que, durante la manifestación, escuchó "un impacto en un cristal": "Incialmente quise pensar que era la hebilla de un bolso de alguna señora que me dió en el cristal, no le di más importancia hasta que oí el segundo disparo y me sonó con mas ruido de carrocería. Pensé que eran piedras que me estaban tirando desde algun balcón".

Pousibet asegura que su sorpresa llegó cuando salió del vehículo. "Vi el impacto a escasos metros de mi cara, la bala me pasó rozando", ha explicado. Hipólito cree que "la persona que disparó lo hizo desde un ático: "Una persona no sale a lado de una señora con cacerola porque le van a ver la escopeta".

El cardiólogo quiere sacar a la luz su caso para "pedir un mejor entendimiento entre la sociedad y se elimine la crispación que se está viviendo". "Ayer cuando puse la denuncia pedí que si se encontraban con el muchacho, contactara conmigo a nivel personal, yo no tengo nada en contra de él, lo que quiero es decirle que por este camino no vamos a ningún lado", ha señalado.

"Yo comparto parte de las ideas de Vox y otras las detesto. Para mí era una expresión democrática del derecho que uno tiene a manifestarse y expresar que está en contra de una gestión gubernamental", ha zanjado Pousibet.