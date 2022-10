"La señora Obregón no sabe de lo que está hablando, no sabe. Hay que saberlo, hay que mamarlo, y tú no lo has mamado nunca. Tú habrás mamado otras cosas pero esto no, de verdad". Así se ha dirigido el diputado del PP Pedro Gómez a la diputada del PRC Ana Obregón en plena sesión en el Parlamento de Cantabria.

Estas desafortunadas palabras las ha pronunciado el 'popular' mientras se debatía sobre el lobo en la región y le han valido una contundente denuncia desde el bando socialista. El vicepresidente y secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha calificado estas declaraciones de "intolerables e inadmisibles". Además, ha denunciado que "cuando el PP disputa a VOX el espacio de la ultraderecha al final siempre atacan a las mujeres".

Desde el Partido Popular se han defendido acusando a la izquierda de "manipular" las declaraciones del diputado. "La manipulación de la izquierda no tiene límites y se desmonta sola con la verdad. No tiene nada que ver con una cuestión de género", han justificado desde la cuenta oficial del PP de Cantabria en Twitter.