Dimite el jefe de tráfico de Girona tras ser 'cazado' a 160 km/h

El jefe territorial del Servei Català de Trànsit (SCT) en Gerona, Narcís Clé, ha presentado su renuncia después de ser interceptado por los Mossos d'Esquadra conduciendo a 160 kilómetros por hora por la autopista AP-7, que está limitada a 120, ha anunciado el consejero de Interior, Ramon Espadaler, en declaraciones a los periodistas.



Un radar móvil de la policía catalana ha fotografiado el vehículo de Clé circulando a una velocidad superior a la permitida, una infracción grave castigada con una multa de 300 euros y la retirada de dos puntos del carné de conducir.



El jefe territorial de Trànsit regresaba a Gerona tras participar en la reunión de la Comisión Catalana de Tráfico y Seguridad Vial, presidida por Espadaler, y con el director de Trànsit, Joan Josep Isern, que se han fijado como objetivo redactar un plan estratégico para reducir la siniestralidad un 50% hasta 2020.



El consejero ha explicado que el jefe de Trànsit, que es funcionario y no es un cargo de designación política, reconoce que ha cometido un error y ha presentado la renuncia, actitud que le "honora".



Ha confirmado que iba a "una velocidad impropia para la responsabilidad que tiene", aunque ha querido dejar constancia de la talla de un servidor público que reconoce un error, ha dicho.



Para el conseller, circular a esta velocidad "no es una conducta propia" de un responsable de tráfico, pero ha indicado que no hubiera podido cesarlo por su rango de funcionario, si bien hubiera podido recorrer a otros mecanismos para apartarle.



Ha asegurado que la tramitación del expediente seguirá su curso y que se abrirá un proceso administrativo para otorgar su plaza. Preguntado sobre los motivos que ha alegado para circular a una velocidad prohibida, Espadaler ha explicado que no le han pedido "ningún tipo de justificación".



Narcís Clé ocupa el cargo de jefe de Trànsit en Girona desde 1998 y tiene la plaza en propiedad desde 1999.