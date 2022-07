Nuria Almagro, hasta ahora concejala de Vox en el Ayuntamiento de Águilas (Murcia), ha presentado la renuncia a su acta y su dimisión de los cargos que ocupaba en la formación de extremaderecha. En la carta que ha dedicado a todos los vecinos, y que ha publicado íntegra la 'Cadena Ser', alude, sin mencionar a Vox, a un partido que "se comporta de forma totalitaria y antidemocrática", que "denigra a las mujeres", que "coacciona a quienes alzan la voz" y que juega a "generar miedo y odio al prójimo por razón de su origen, ideología o creencias".

"La revancha, la discusión y la división permanentes sólo producen frustración en la sociedad", reconoce en una dura misiva que prosigue: "Puedo afirmar que cualquier partido que en su seno interno se comporte de forma totalitaria y antidemocrática, no puede ofrecer apertura y diálogo a la sociedad".

También habla de un partido que emplea "tácticas de amedrentamiento y coacción a quienes alzan la voz", de una formación que no ve a oponentes sino rivales, que juega a "generar miedo y odio hacia el prójimo por razón de su origen, ideología o

creencias y cuyo único argumento frente a quienes no comparten sus ideas es el pueril victimismo y el insulto". Un partido así, dice," no puede traer paz social ni respeto por la vida".

Y añade en su carta: "Un partido que denigre a una mujer no puede erigirse en patriota, pues por su ignorancia supina no sabe que ser patriota no es disfrazarse con banderas y abalorios, porque la patria es femenina y la patria es madre".

Denuncias a varios miembros de Vox

Pero sus palabras no quedan ahí. Almagro ha decidido poner en conocimiento de todos las denuncias que ha interpuesto contra dirigentes de Vox por "falta de ética" o por presionarla para actuar en contra de sus principios, entre otros motivos.

Así, explica que ha denunciado ante el Comité de Garantías al presidente de Vox Murcia, José Ángel Antelo, "por presuntas irregularidades y falta de ética". Ante este mismo organismo ha denunciado también a varios cargos de Murcia y Madrid "por las presiones recibidas" para actuar en contra de sus principios como jurista.

Del mismo modo, la exconcejala explica que ha presentado una querella contra un cargo de Vox Murcia por un presunto delito contra el honor.

Su reflexión tras dejar el cargo

En el comunicado, Nuria Almagro reflexiona sobre su paso por la política y afirma que "la revancha, la discusión y la división permanentes sólo producen frustración en la sociedad".

Argumenta además que, a la hora de votar, "las preguntas que debiéramos hacernos antes deben ser: ¿Qué preparación académica y experiencia profesional acreditadas tiene? ¿A qué se dedicaba antes de estar en política? ¿Tiene un puesto de trabajo, un oficio, al que volver después de la política? ¿Puede su experiencia vital aportar luz a la esfera pública?". En cualquier caso, dice, "como ciudadanos debemos aspirar a la verdad y la excelencia".

Nuria Almagro era la única concejal de Vox en el Ayuntamiento de Águilas, y al no contar con grupo propio estaba adscrita al Grupo Mixto.