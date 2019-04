El PP dice 'no' a Susana Díaz y deja la investidura en manos de Podemos y Ciudadanos

Última ronda y ultimátum de Susana Díaz en Andalucía: "Si siguen bloqueando este Gobierno, nuestro Estatuto de Autonomía dice que iremos a unas elecciones". Hasta ahora, la ronda final parece que no empieza con buen pie. Primer invitado, el PP, con desencuentro: "Una actitud altiva, que roza la soberbia. Hay ciudades donde ha ganado el PP y que no quiere ser respetado por el PSOE".

Díaz no está dispuesta al cambalache con ayuntamientos, pero si la puerta del PP se cierra, otras se podrían abrir. Las opciones más viables son la abstención de Podemos y Ciudadanos, o bien que, al menos uno de los dos, vote 'sí'. Hoy Ciudadanos no descartaba nada: "No estamos en el bloque del 'no', pero el PSOE tiene que mover ficha".

Casi a la misma hora, ha llegado el guiño número uno: Chaves y Griñán. "Si continúa la fase de imputación, evidentemente van a tener que dejar su escaño", afirmaba la candidata del PSOE. La presidenta en funciones también dice coincidir en el pacto anticorrupción.

Y le quedarían también por sondear Podemos e Izquierda Unida, que parece más reacio a ceder. Julio Anguita afirmaba: "Yo, si fuera Susana Díaz, no tendría miedo a la segunda vuelta". Hoy se cumplen 80 días sin acuerdo. Este martes pasarán por el despacho Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida.