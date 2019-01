Díaz Ayuso: "Llegamos al Holocausto alimentando el odio y el antisemitismo, dos deportes podemitas"

"Amo de Israel y del pueblo judío su defensa de la libertad y de la vida. Por eso, uno de mis primeros actos como candidata será el que personalmente estoy organizando sobre el Holocausto. ¿Cómo llegamos a aquello? Alimentando el odio y el antisemitismo, dos deportes podemitas", ha escrito la también vicesecretaria de Comunicación del PP a través de Twitter.

Díaz Ayuso ha escrito este mensaje después de que el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Hugo Martínez Abarca, se haya hecho eco de que el perfil de la dirigente en esta red social ya no alude a Israel al cambiar el texto debido a su candidatura, y haya asegurado que "no es que no tenga complejos, es que no tiene principios".

"Hace un par de semanas quería prohibir todo acto 'antisionista' (o sea, anti nacionalista, anti etnicista). Hoy esconde su "amistad con Israel", ha escrito el diputado morado en Twitter, a lo que el PP en la Comunidad de Madrid le ha respondido que "una de las primeras cosas que hará Díaz Ayuso es un acto en recuerdo a la liberación de Auschwitz".

Además, el partido ha asegurado que "el antisemitismo comienza con políticas como las vuestras", en referencia a Podemos.

El diputado de Podemos ha celebrado, con ironía, que el PP apoye políticas de memoria democrática: "Solo un cómplice con esos crímenes diría que recordarlos reabre heridas o que son cosas del pasado, de carcas y que no importan a nadie", ha escrito.

"Hay que ser fanático para defender el sionismo e ignorante para pensar que se puede ser antisemita y defender a los palestinos de las ilegalidades y violaciones de derechos humanos que sufren. Y lo que hay ser para mezclarlo con Auschwitz me lo callo por decoro", ha agregado Martínez Abarca.