Díaz Ayuso llega tarde a un mitin por culpa de un atasco: "No he podido venir en Falcon"

Isabel Díaz Ayuso vuelve a cargar contra Pedro Sánchez, esta vez a cuenta del retraso en un acto de campaña. La cita, que estaba convocada a las 19 horas, ha empezado algo más tarde de lo previsto porque la popular se encontraba en un atasco.

"No he podido venir en Falcon. No tenemos los mismos recursos", ha bromeado al comienzo. Cabe recordar que la candidata del PP a la Comunidad de Madrid criticó a Carmena por acabar con los atascos en el centro.

"Era parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid no va a haber atascos, más que, eso sí, por el día porque esos están por todas partes. No creo que sea motivo de disfrute pero es una seña de identidad de nuestra ciudad, de que la calle siempre está viva", afirmó.