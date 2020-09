Este 11 de septiembre, Cataluña celebra la Diada más singular que se conoce. Ante la crisis sanitaria causada por la COVID-19, las masificaciones se conciben como un riesgo para la salud pública. Pero desde la Asamblea Nacional Catalana (ANC) prometen que las concentraciones de este año en favor de la independencia serán “adaptadas, seguras y responsables”.

De este modo, a diferencia de otras ocasiones, los actos de protesta no se centralizarán en el centro de Barcelona, sino que los organizadores han dividido la Diada 2020 en 107 puntos repartidos por 82 municipios. En esta línea, la ciudad condal también contará con cuatro focos de protesta, cuyo aforo máximo es de 10.000 plazas en total. Por primera vez, las movilizaciones no lo serán como tal, sino que estaremos ante manifestaciones “estáticas”, como indica la ANC en un comunicado. De este modo, cada asistente tendrá 4m² de espacio a su alrededor y no podrá moverse de la silla que se le haya asignado.

Horario de las concentraciones: apertura desde las 16:30

Los organizadores del evento han detallado las pautas para acceder a las concentraciones, que se reparten por toda la comunidad catalana. En primer lugar, la ANC resalta que la inscripción en su página web es obligatoria. Así es como podrán controlar el aforo de los participantes.

Por otro lado, también se conoce el horario de las concentraciones. En la mayoría de los casos, los accesos se abrirán a las 16:30 horas; no obstante, los actos comenzarán a las 17:14, en honor a una de las fechas insigne del catalanismo, el año 1714.

Por primera vez, las manifestaciones de la Diada cuentan con una versión en línea. En palabras de la ANC, los participantes contarán con “un código QR de la Red Independencia”, que permite “crear vínculos con otras personas, bloques solidarios y asambleas de base”. Estos códigos forman parte de la iniciativa ‘Xarxa Independencia’, pensada para que los participantes en situación de riesgo no tengan por qué acudir a los actos.

Puntos clave de las manifestaciones: solo cuatro en Barcelona capital

La ANC ha habilitado la opción de que los asistentes a las concentraciones se inscriban en el formulario del municipio al que quieran asistir. Y, en el caso de Barcelona, los actos se celebrarán en cuatro puntos:

Plaza Letamendi. Esta protesta se efectúa en frente de la delegación de Hacienda del Estado. La entidad advierte, como en el resto de puntos, de que esta concentración será estática y que cada asistente contará con una silla. Junto con eso, indican que el acto empezará a las 16:30 horas y acabará alrededor de las 19:00 de la tarde.

Plaza Cataluña. Esta manifestación tendrá lugar donde se ubica la sede del Banco de España. No obstante, cuenta con una singularidad: se divide en otros dos localizaciones diferentes; por un lado, en la avenida Portal de l'Àngel y, por otro, en el interior de la propia plaza Cataluña.

Plaza de la Universidad. Esta concentración se realiza entre Balmes y Aribau, y abarca hasta Les Rondes. En este caso se sigue el mismo horario que en las anteriores. Además, la ANC recuerda en su formulario la necesidad de seguir las normas de seguridad, entre las que remarcan que las personas “no podrán moverse de su sitio".

Plaza Dreta de l’Eixample. Los manifestantes se reunirán en la calle Aragó, entre el passeig de Gràcia y Pau Claris. La ANC aclara el punto exacto: frente a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según los organizadores, la intención de estos puntos es concentrarse “en diferentes edificios de la administración estatal española, para recordar dónde está el poder” que aspiran “a reemplazar, para ejercerlo en beneficio de la ciudadanía de Cataluña”.

Puntos clave en el resto de provincias

Las manifestaciones cuentan con diferentes localizaciones en Girona, Lleida y Tarragona, además de en la capital. En total son 82 municipios los que han habilitado el acceso a las protestas; cada una de ellas con un aforo limitado. De este modo, las que se realizan en las capitales de provincia son las siguientes:

Girona. La manifestación será en la plaza de España, delante de la estación de tren RENFE/ADIF. En este caso, la protesta empieza algo más tarde que en Barcelona: a las 18:00 horas, aunque se hará “una conexión con el acto central” a las 18:30. Los accesos al recinto, por otra parte, empezarán a las 17:14 horas.

Lleida. Las inscripciones a 10 de septiembre ya estaban agotadas en esta localidad. La manifestación de la ciudad (en la provincia hay un total de 14), se celebra en la avenida de Balmes, en frente del edificio de Hacienda.

Tarragona. Como ocurre en uno de los casos de Barcelona, la manifestación de esta ciudad se dará en dos localizaciones distintas: por un lado, en la Subdelegación del Gobierno, en la plaza Imperial Tarraco; y por otro, en la Delegación de Economía y Hacienda, ubicada en la rambla Nova.

Medidas de seguridad de las concentraciones

La ANC ha insistido desde el primer momento en la importancia de evitar aglomeraciones. Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, explicaba el pasado 2 de septiembre que el independentismo catalán “demostrará que en este contexto de COVID-19 se pueden realizar movilizaciones seguras”.

De este modo, las concentraciones cuentan con importantes novedades en materia de seguridad sanitaria. Como explican los organizadores en un documento, será obligatorio el uso de la mascarilla, se recomienda la aplicación de gel hidroalcohólico y se prohíben los carteles colectivos (como mucho, un cartel por persona).

Tampoco se podrá ingerir alimentos, fumar o hacer uso del mobiliario urbano de las plazas. La cabecera de la manifestación no podrá desplazarse, los lugares en los que se celebran los actos son abiertos y los asistentes no se concentrarán en ningún lugar que no respete la distancia mínima de seguridad de dos metros.

Finalmente, la ANC incita a evitar “el efecto llamada” que, según la organización, “se puede dar a través de megáfonos o pantallas”. E insisten: “Es una situación complicada” y los colectivos vulnerables no deben movilizarse, puesto que esta Diada, concluyen, “se puede hacer desde casa”.