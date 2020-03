Un hombre de 35 años ha sido detenido en Murcia por desobedecer el confinamiento impuesto por el Gobierno en el decreto de estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Según informa 'La Opinión de Murcia', los agentes de la Policía Nacional han interceptado a dos hombres que paseaban en el Paseo Marqués de Corvera de la capital murciana, por lo que les han preguntado a dónde se estaba dirigiendo.

Ante tal pregunta, los jóvenes respondieron que estaban "paseando". Los agentes les informaron que debido al estado de alarma estaba prohibido salir de casa salvo para dirigirse al supermercado, la farmacia o al trabajo.

"Yo voy donde me sale de los cojones", respondió uno de los hombres. La paciencia del agente no se acabó ahí y le volvió a explicar que no podía permanecer en la calle, pero el individuo volvió a responder en tono desafiante.

Ante tal situación, los policías se vieron obligados a identificarle, cachearle y detenerle, para luego ser trasladado a la comisaría del barrio del Carmen.

Se trata del primer detenido en la Región de Murcia por desobedecer la orden de confinamiento. Las personas que "se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada" tras la declaración del estado de alarma por el coronavirus, se enfrentan a penas de prisión de tres meses a un año o de seis a 18 meses de multa, según fija el Código Penal en en su artículo 556.

Además, también se enfrentan a multas de entre 601 y 30.000 euros aquellas personas que "desobedezcan o se resistan a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación", tal y como se afirma en el artículo 36 de la conocida como 'ley mordaza'.