Detenido en Barajas el exedil marbellí Carlos Fernández, huido de la Justicia por el caso Malaya hace casi 20 años

Los detalles El exconcejal se había fugado en 2006, al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya. Argentina había denegado su extradición en 2022 al considerar que el delito del que le acusaban había prescrito.

Carlos Fernández, exconcejal de Marbella, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras llegar en un vuelo desde Argentina. Estaba acusado en el caso Malaya y había permanecido fugado desde 2006. La Audiencia Nacional había emitido una requisitoria que permitió su captura al pasar el control de documentación. Aunque Argentina denegó su extradición en 2022, el Juzgado Federal 2 de San Juan aprobó su envío a España por el caso Saqueo II, donde se le acusa de malversación de caudales públicos. Fernández espera ahora en los calabozos de la Audiencia Nacional para la celebración de una vistilla que determinará medidas cautelares antes de su juicio. Durante su carrera política, fue concejal de Deportes y Turismo en Marbella, y se le vincula con el desvío de fondos del Ayuntamiento.

El exconcejal de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, que estaba acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y puesto a disposición de la Audiencia Nacional.

Según ha informado la Policía Nacional, Fernández llegó en un vuelo procedente de Argentina a las 06:55 horas y, al pasar el control de documentación, los sistemas alertaron de la requisitoria emitida por la Audiencia Nacional, procediéndose a su detención.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE la detención del exconcejal, que escapó de la Justicia al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, y cuya extradición a España fue denegada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2022, al considerar que el delito del que se le acusaba había prescrito.

No obstante, el Juzgado Federal 2 de San Juan había aprobado enviarlo a España por el caso Saqueo II, acusado de malversación de caudales públicos y en el que se investiga la gestión que los ediles del Ayuntamiento de Marbella realizaron entre 1991 y 1999.

Es por este caso por el que ahora aguarda en los calabozos de la Audiencia Nacional ser puesto a disposición de la sección tercera de lo Penal, que fue a la que correspondió juzgarlo en su día, para la celebración de una vistilla para la adopción de medidas cautelares de cara al futuro juicio que tiene pendiente por esta causa.

El caso Saqueo II

Se trata de un subproceso derivado de la Operación Malaya, una de las mayores investigaciones de corrupción urbanística en España, que provocó múltiples detenciones y condenas. El caso Saqueo II investiga el desvío de unos 70 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella mediante empresas públicas y privadas, con dádivas a concejales y un fraude a la Seguridad Social de 91 millones. En 2013, la Audiencia Nacional condenó a seis años de prisión al exalcalde Julián Muñoz y al exasesor urbanístico Juan Antonio Roca por malversación de caudales públicos.

Fernández huyó al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya. Antes de desaparecer, aseguró por teléfono que se encontraba en Galicia haciendo el Camino de Santiago y que regresaría de inmediato si la Justicia lo requería, pero nunca más volvió a conectar su teléfono.

Durante su trayectoria política, Fernández fue concejal de Deportes bajo la alcaldía de Jesús Gil con el Grupo Independiente Liberal. Más tarde se unió al Partido Andalucista (PA) y en 2003 apoyó la moción de censura que destituyó a Julián Muñoz. Formó parte del Gobierno de Marisol Yagüe como teniente de alcalde y concejal de Turismo, aunque fue expulsado junto a otro edil tras denuncias sobre la gestión económica de su área. Finalmente, dimitió de la Secretaría local del PA tras conocer su condena a dos años de prisión por malversación.