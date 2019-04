Desaparecen importantes documentos relacionados con la 'trama Púnica' que pondrían el foco sobre Granados

Desparece información clave sobre la Trama Púnica, documentos de la empresa pública Arpegio con la que supuestamente se habría enriquecido Francisco Granados.

Preguntado por esto, el Fiscal General del Estado afirma que no sabe nada. "No tengo opinión. ¿Qué pruebas son? No lo sé, no sé qué valor o transcendencia tendrá en una causa tan grande. Puede ser algo con importancia o sin importancia", ha señalado José Manuel Maza.

Sin embargo, hasta en dos ocasiones la Guardia Civil ha acudido a la sede de la empresa pública Arpegio para buscar, sin éxito, la documentación. Ahora esta compañía reconoce que no la encuentra, y que las carpetas que la contenían están vacías. No saben si ha desaparecido voluntaria o involuntariamente, pero la información perdida estaría relacionada con supuestos amaños que habrían acabado enriqueciendo a Francisco Granados.

"Cuando los fiscales dicen que yo he tenido alguna participación en la empresa pública Arpegio en eso que ellos denominan 'habría podido influir' con una enorme contundencia como para tener a alguien en prisión, se lo están inventando", expresó el exdirigente madrileño. Pero Arpegio dependía de la consejería de presidencia de la Comunidad de Madrid, que él dirigía.