El desafío de Urdangarin a la Casa Real

¿Desafió Iñaki Urdangarin a la Casa Real plantándose ayer con sus hijos en esa final de Balonmano? Para algunos expertos así fue." Me consta que no aprueban ninguna de las decisiones que está tomando el duque de Palma. Ellos esperan de él abosluta discreción y él no está atendiendo a sus deseos" afirma la periodista Sandra Aladro.

El Príncipe siguió el partido desde el palco junto a la princesa de Dinamarca, mientras el todavía duque de Palma estaba en primera fila. La distancia y la tensión fue evidente en todo momento porque el encuentro se produjo pocas horas después de que Zarzuela le borrarara de la web. "Hacerlo el día después de ser borrado de la web y además estando presidiendo el partido el príncipe Felipe es una provocación y chulería del personaje" comenta Eduardo Inda, director adjunto del diario 'El Mundo'.

Además, si se echa la vista atrás se comprueba que en 2005, cuando el equipo de balonmano ganó el mundial en Túnez, no solo estaba Urdangarin sino también la infanta Cristina, los dos posando sonrientes junto a la copa. En esta ocasión, sin embargo, ni los pequeños pudieron estar junto a su tío. Pero parece que a Urdangarín ni esto ni volver a sentarse dentro de un mes ante el juez le afecta, porque en todo momento estuvo muy relajado.