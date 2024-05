La escala en territorio español de un carguero acusado de transportar armas a Israel está causando una gran polémica entre los socios del Gobierno de coalición en plena guerra en la Franja de Gaza, donde los ataques israelíes han matado ya a cerca de 35.300 palestinos. El ala socialista del Ejecutivo sostiene que el destino final del buque Borkum no es Israel, sino República Checa, mientras Sumar ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía y solicitado bloquear el barco.

Ya el miércoles, el partido de Yolanda Díaz solicitaba a la Dirección General de la Marina Mercante la documentación y el listado del contenido de la carga del buque, que recaló en Las Palmas de Gran Canaria hace unos días y este jueves llega al puerto de Cartagena. "Si va cargado de toneladas de armas para el genocidio en Palestina no puede atracar en Cartagena", advertían desde Sumar.

Sin embargo, desde la parte socialista del Gobierno han desmentido que el Borkum, de armador y propietario alemanes, se dirija a Israel: sostienen que tiene "toda la documentación en regla" y que su destino final es "la República Checa y en ningún caso Israel, según la información que consta en la documentación del carguero". "Es una conexión interna, por tanto, entre dos países de la Unión Europea", insisten, pidiendo que "no se cree una alarma social innecesaria".

El carguero, explican, ya atracó en Las Palmas y pasó la aduana. De hecho, el documento de autorización de tránsito recoge que el buque tiene su origen en India y la República Checa como destino. En cuanto a la mercancía, señala que el carguero transportaría 24 contenedores de cargadores para armas con carga explosiva y ocho con cartuchos de explosivos.

Puente niega que las armas vayan a Israel

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha compartido ese documento en sus redes sociales, donde ha reprochado que "algunos andan enredando" con este tema y ha negado tajantemente que el Borkum lleve armas a Israel. "El barco ya tocó suelo español en Las Palmas, donde pasó aduana. Su carga se dirige a República Checa, a donde llegará tras ser descargada en Eslovenia", ha precisado.

A través de varios mensajes, ha detallado, además, que "el comprador es el Ministerio de Defensa Checo, que suscribe otro documento en el que se declara que ese material es para defensa de la República Checa y que no se exportará a terceros países". El periodista Antonio Maestre ha tenido acceso al documento oficial trasladado al Gobierno de España con el certificado de República Checa que garantiza que el material militar se utilizará "para fines de seguridad nacional de la República Checa".

En declaraciones a la prensa este jueves, el titular de Transportes ha insistido en que "el barco ya entró en España en Las Palmas, pasó aduana" y ahora "va a hacer escala en Cartagena". "Parte de la carga va a una empresa de Granada y la otra va al Gobierno checo, que es el que compra ese material militar", ha añadido, señalando que este "se descargará en un puerto de Eslovenia y de ahí, por carretera, irá a Chequia" y resaltando que no lo ha adquirido "ninguna empresa privada, sino su propio Gobierno".

Así, Puente ha dicho no entender la polémica y se ha mostrado "espantado" por la actitud de sus socios: "O se han equivocado de barco o no sé en qué se han equivocado, pero montar una polémica sobre unas bases absolutamente irreales en un tema tan serio como es el del conflicto palestino-israelí, israelí-palestino, en el que hay tantas vidas inocentes en juego y jugar con esos sentimientos me parece una profunda irresponsabilidad", ha reprochado.

"Estoy espantado con la actitud que están manteniendo, porque eso no se puede hacer", ha insistido el ministro, que ha asegurado que "el Gobierno de España inequívocamente está con la causa palestina". "Si hubiera un barco que portase armas y nosotros tuviéramos alguna prueba, no sospechas ni infundios, de que esa carga va a terminar en Israel, que nadie tenga ninguna duda de que el Gobierno de España lo impediría, pero no es el caso", ha sentenciado.

Sumar: "No nos tranquiliza que vaya a República Checa"

No obstante, el Grupo Parlamentario Sumar ha elevado este jueves una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que apunta que "el destino final del buque es el puerto de Ashdod en Israel, una ciudad a tan solo 25 kilómetros de Gaza, donde la comunidad internacional es conocedora de actividades por parte del estado de Israel calificables como genocidio", y pide investigar y bloquearlo.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha defendido esta decisión en Al Rojo Vivo, donde ha denunciado que "hay 32 contenedores con contenido sin identificar" y ha reclamado se conozca la carga y el "destino final" de este cargamento: "Que haya transparencia y que a nadie le quede ninguna duda de que España no colabora con un genocidio", ha instado. "No nos tranquiliza que vaya a República Checa, que ha vendido más armamento a Israel en los últimos meses que en años", ha afirmado asimismo.