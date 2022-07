El PP defiende a Ayuso en la polémica por el plan de becas de la Comunidad de Madrid para alumnos de centros privados. La secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, ha defendido en una entrevista en la Cadena SER que este sistema es "correcto", ya que amplía los beneficiarios.

"Esa convocatoria lleva el aumento de las becas para los que ya las recibían y una ampliación del ámbito a quienes pueden acceder a las mismas cuando estamos hablando del bachillerato que no es público y no está financiado en su totalidad", ha aseverado la secretaria general del PP. Un hecho, en cambio, que no se produce en los institutos públicos, donde el bachillerato está totalmente financiado por el Estado.

En la misma línea se sitúa el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Es una forma de poner en valor la educación y no implica que las personas con menor nivel adquisitivo no puedan acceder a las becas. Todo está bien estructurado", ha zanjado.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso afirma "no arrepentirse de algo que tiene infinitamente claro" y reitera su polémica comparación entre las becas a familias con alto poder adquisitivo con el derecho al aborto y al cambio de sexo de menores de edad.

"¿Cómo puede ser que en este país una persona de 16 años pueda tomar una decisión tan difícil como es abortar o cambiar de sexo sin que tenga que ser consultado por un padre o un médico y que un chaval que está trabajando, que se está esforzando y sacar buenas notas, no pueda acceder a una beca si su esfuerzo se lo permite". "¿Para eso sí depende de sus familias?", se ha preguntado la presidenta.

La polémica nace de un plan aprobado por la Comunidad de Madrid para conceder ayudas económicas por un total de 73 millones de euros para estudiantes que cursen bachillerato a pesar de pertenecer a familias con rentas altas. De estas ayudas se beneficiarán hogares con ingresos de hasta 140.000 euros anuales.

Un hecho que ha criticado con dureza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha considerado que esta medida "retuerce y violenta el propio significado de la política pública de redistribución de la renta y de impulso a las políticas de igualdad en generaciones que no tienen los niveles de renta en sus familias para estudiar lo que ellos consideren oportuno".