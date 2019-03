Los defensores de la consulta dicen que la negativa “romperá España”

Los tres han insistido en que la propuesta contiene una oferta de diálogo para llegar a un acuerdo sobre el futuro de Cataluña, pues la gran mayoría de los ciudadanos votaron en las últimas elecciones a favor de un referéndum de independencia.

"Venimos a buscar un acuerdo para hacer posible la consulta, que es necesario, y que si se quiere, se puede", ha afirmado Turull, quien no obstante ha dejado claro que, si el Congreso no permite la consulta, "no desistirán" y buscarán "otras vías" que permitan a los catalanes "votar y decidir su futuro".

El parlamentario ha subrayado que la mayoría una amplia mayoría de los catalanes no quiere mantener una relación en la que sus instituciones o su lengua "avanzan a la residualidad" y ha recordado que la sociedad catalana siempre ha tenido "voluntad de reafirmación", pero no "de resignación". En ese sentido, el portavoz de CiU en el Parlament ha remarcado: "No nos hemos metido en un callejón sin retorno.

El pueblo de Cataluña ha iniciado un camino sin retorno, pacífico y democrático para decidir su futuro". Un mensaje parecido al que ha lanzado la secretaria general de ERC y portavoz de esa formación en el Parlamento catalán, Marta Rovira, quien ha insistido en los esfuerzos de diálogo que, a su juicio, se han hecho desde Cataluña sin respuesta desde el resto del Estado.

"Tenemos la sensación de que no se nos acepta como somos, como pensamos, como hablamos, como soñamos", ha lamentado la diputada republicana, quien ha incidido en la clave económica de la consulta: "El país se nos derrite en las manos, no tenemos suficientes recursos, instrumentos, competencias para poder ayudar a los ciudadanos".

La parlamentaria ha subrayado que la votación "para construir un estado" es "la única manera de recuperar bienestar y ganar oportunidades" y ha sentenciado: "Es nuestra ilusión y es nuestra esperanza. Y ni ustedes ni nadie nos la podrán quitar porque decidirá el pueblo". Por su parte, el coordinador nacional de ICV, Joan Herrera, ha pedido al Congreso que actúe de forma "razonable" e "inteligente" y autorice la consulta soberanista, porque "no hay mejor propuesta que la ciudadanía hable".

A su juicio, el "no" al referéndum solo hará "aumentar la distancia" de Cataluña con el resto de España. "¿Saben quién rompe España? Quien no reconoce el derecho a decidir, quien rescata a los bancos y abandona a la gente", ha manifestado en la tribuna el líder ecosocialista, quien ha afeado a la mayoría de la Cámara su política "partidista" de "negar el debate", como "prisioneros del anticatalanismo que han sembrado años y años", y ha subrayado Herrera ha incidido en que él viene de "una tradición de negociar" y ha indicado que, en un escenario en el que existe una mayoría social a favor de la consulta, negarla lo que único que provocará es que "aumentará la distancia" de Cataluña con respecto al resto de España.