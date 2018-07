La defensa de la infanta pide que la Justicia "ponga límites" a Manos Limpias

El abogado de la infanta Cristina, Pau Molins, ha considerado "absolutamente injusta" la situación de su defendida, que empezó a declarar en el juicio del caso Nóos, y ha recalcado que "no se ha visto nunca en la historia judicial" que un socio responda por irregularidades de una empresa cuando existe un administrador que la "controla y manda".

De esta manera, Molins ha arremetido contra la acusación popular ejercida por Manos Limpias, la única que mantiene cargos contra la infanta y ha provocado que se siente en el banquillo, y se ha preguntado "qué interés hay detrás para estar en todas las causas. Esto cuesta mucho dinero", ha recordado.

"No tengo ni idea de quién hay detrás de Manos Limpias. Me llama mucho la atención que no se sepa", ha remachado Pau Molins, que cree que la Justicia "debería poner límite a esto", porque a su parecer "el sistema se debería proteger", y ha lamentado que no se haya hecho en el caso Nóos.

Molins, que comparte la defensa de la infanta junto al letrado Miquel Roca, ha anunciado que si la hermana del rey resulta absuelta pedirá que Manos Limpias sea condenado a pagar las costas, porque a su juicio "es muy grave lo que ha hecho".

Por su parte, Manos Limpias recrimina en un comunicado que el letrado, "con una falta total y absoluta de profesionalidad", haya acusado públicamente al sindicato "de extrema derecha", preguntándose "qué interés hay para llevar a cabo esta acusación y quién financia esta participación".

Es más, lamenta la entidad, "se insta a los medios de comunicación a investigar qué intereses financieros están detrás de la acusación y qué contrapartidas está recibiendo Manos Limpias con ello". Por ello, el sindicato estudia tomar acciones legales.