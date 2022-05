laSexta accede en exclusiva a la declaración de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ante la Fiscalía Anticorrupción. En dicha declaración, niega guardar relación con Luis Medina o Alberto Luceño, los comisionistas investigados por esos contratos de material sanitario adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid.

Martínez-Almeida explica que a María Díaz de la Cebosa se la presentan a finales de 2018 porque quiere constituir la fundación Kennedy. "Formalizamos la operación y después tuvimos trato", comenta, aunque "para nada" guardan una relación más cercana.

Sobre Luis Medina, afirma que "jamás" ha tenido una relación personal con él. "No es mi amigo, nunca le he saludado, nunca he coincidido con él en ningún sitio", insiste. Sobre su conversación con Díaz de la Cebosa, explica que le "traslada la situación", con un "antiguo alumno de la universidad -Medina- que quiere ayudar" a proveer material sanitario al Ayuntamiento.

"Le digo que no tengo ninguna idea de cómo lo está gestionando el Ayuntamiento de Madrid, pero que puedo intentar ponerme en contacto con la coordinadora general del Ayuntamiento", aclara. "No tengo el menor interés en ayudar ni a Díaz de la Cebosa ni a Luis Medina", agrega Martínez-Almeida.

Tras hablar con Díaz de la Cebosa, le llama Luis Medina, que le traslada su experiencia con China en materia textil. "Le digo que tengo un correo electrónico, que es el que me facilita la coordinadora general -Matilde García-", asegura, para agregar que no sabe "absolutamente nada" de Elena Collado. "No la conozco absolutamente de nada y jamás he hablado con ella en mi vida", zanja.

Añade Martínez-Almeida que hubo una segunda llamada de Medina para cerciorarse de que el correo que le facilitó era el correcto, al no haber obtenido respuesta al correo que había mandado. Tras esa conversación, afirma no haber vuelto a hablar con él.

"María Díaz de la Cebosa, a quien yo conozco del ámbito social, tiene una extrema vocación de ayuda: fundaciones de infancia, de desarrollo... me pareció lo más natural que quisiera ayudar", agrega.

Ante las preguntas del fiscal, Martínez-Almeida defiende que "jamás" ha hablado de esta gestión con el alcalde de Madrid. A su modo de ver, José Luis Martínez-Almeida estaría por esos momentos "en temas más complejos", por lo que estimó oportuno hablar con Matilde García.