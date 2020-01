Santiago Abascal ha realizado una dura intervención en la primera jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Durante su discurso, el líder de Vox no sólo se ha dedicado a arremeter contra el PSOE y sus fórmulas para lograr gobernar en coalición con Unidas Podemos. También, ha lanzado una lluvia de insultos a Pedro Sánchez.

En menos de un minuto, Abascal ha tildado al candidato a la presidencia del Gobierno de "fraude", "mentiroso", "estafador", "personaje sin escrúpulos", "villano de cómic, "tirano Banderas", "político indigno" y "mayor fraude de la democracia".

El discurso del presidente de Vox ha sido duramente criticado por los socialistas, y no solo en el Congreso de los Diputados. En redes sociales, políticos como Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ha acusado a Abascal de ser "más Torrente que nunca", y ha incidido: "Hasta en el tono de voz. Y nos creíamos que el de Segura era un personaje ya superado por el tiempo".

No obstante, Sánchez no ha hecho mención expresa a la retahíla de insultos que le ha dedicado a Abascal, y se ha limitado a decir: "No es la primera vez que a esta tribuna sube alguien de la extrema derecha, sí que es la primera vez que las derechas están pendientes" y ha ironizado asegurando que le ha parecido "más moderado en el tono que Casado".