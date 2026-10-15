El DAO de la Guardia Civil revela al juez que una llamada de Marlaska y otra de la directora iniciaron las investigaciones internas a miembros de la UCO

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante un acto

Los detalles En un escrito remitido al juez que investiga el caso de las cloacas del PSOE, Manuel Llamas asegura que la directora general de la Guardia Civil estuvo "en la génesis" de la incoación de las informaciones reservadas a agentes de la UCO.

El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, informó al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre la apertura de tres investigaciones internas en la UCO tras recibir llamadas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general del cuerpo, Mercedes González. Estas investigaciones se iniciaron debido a la divulgación de datos personales, como el correo de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, lo que provocó que ella recibiera correos ofensivos. Aunque se abrieron cuatro expedientes disciplinarios, ninguno estuvo relacionado directamente con investigaciones judiciales. Finalmente, una de las investigaciones internas resultó en una sanción a un agente.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que sostiene que las tres investigaciones internas que se abrieron a agentes de la UCO que trabajaban en causas que afectaban al Gobierno y al PSOE se abrieron tras una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otra de la directora general del cuerpo, Mercedes González.

El oficio, al que ha tenido acceso laSexta, ha sido remitido por Llamas a petición del magistrado que investiga las cloacas del PSOE. En el escrito, señala que "la propia directora general estuvo en la génesis" de la incoación de las informaciones reservadas a agentes de la UCO, "a través de una llamada, así como otra del ministro del Interior".

"A través de ambas llamadas se puso en antecedentes al DAO sobre los perjuicios que había provocado la divulgación de los datos personales de personas ajenas a la investigación que se llevaba a cabo por la UCO ante un juzgado de Badajoz", señala en relación a la divulgación de la dirección de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por ello, explica que se entendió "necesario y oportuno comunicar qué se había hecho al respecto".

En todo caso, destaca que ninguno de los cuatro expedientes disciplinarios a agentes de la UCO fue "motivado directamente por hechos que guarden relación directa con investigaciones judiciales".

El origen del caso

En su declaración ante el juez Santiago Pedraz del pasado mes de julio, Llamas justificó la apertura de tres informes reservados por filtraciones, al tiempo que detalló que uno de ellos terminó en sanción a un agente. En esa declaración, Llamas ya explicó que Marlaska le llamó para advertirle del asunto porque a Begoña Gómez empezaron a llegarle correos llenos "de insultos y contenidos pornográficos".

El DAO de la Guardia Civil dice que Marlaska y Mercedes González le llamaron para investigar la filtración del correo personal de Begoña Gómez

En noviembre de 2024, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, le llamó para preguntarle por qué apareció esa dirección en un informe sobre David Sánchez y después en la prensa.

Fue entonces cuando, según Llamas, contactó con el entonces jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, con el fin de ordenarle que averiguara qué había ocurrido. López Malo le devolvió la llamada poco después, pero la explicación le pareció "poco clara". Después de ello, Llamas recibió otra llamada del ministro Grande-Marlaska interesándose por la misma cuestión.

Tras esas conversaciones, el DAO exigió a López Malo un informe detallado. Al no haber quedado satisfecho con eso, el 4 de diciembre ordenó abrir una información reservada sobre la UCO. En este sentido, Llamas insistió en que hasta ese momento no había recibido una explicación completa de la filtración. Finalmente, la información reservada terminó con una propuesta de amonestación.

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