La CUP no aclara si apoyará a Mas como president y aboga por "construir una república"

DEFIENDEN UN "GOBIERNO DE TRANSICIÓN A LA REPÚBLICA"

La CUP no ha querido hablar sobre si apoyará o no a Artur Mas en la conferencia en la que estaba prevista que explicaran su postura. Aseguran que no habrá un nuevo gobierno autonómico porque se trata de construir una república. Con sus 10 diputados, la CUP es clave para apuntalar el gobierno de Junts pel Sí, pero desde el principio han dejado claro su oposición a Mas y han insistido en que su postura no ha cambiado. En el acto había representacion de Junts pel Sí. Entre ellos Raül Romeva, recibido a gritos de 'president'.