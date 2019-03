La CUP: "Si el candidato no es Artur Mas, la investidura sería inmediata"

DESDE JUNTS PEL SÍ INSISTEN EN QUE EL CANDIDATO ES INNEGOCIABLE

No haría falta esperar hasta el domingo para desbloquear la formación de Gobierno en Cataluña si Artur Mas se retira antes como candidato. Lo ha dicho la CUP. Si no, serán sus bases quienes ese día decidan y a Mas no lo quieren. En Junts pel Sí insisten en que es innegociable, no hay otro candidato.