En el turno de réplica de la oposición durante el debate del estado de la nación, la portavoz de los 'populares', Cuca Gamarra, ha denunciado que las medidas del Ejecutivo para paliar la crisis "no funcionan y nos ponen al vagón de la cola de la recuperación". También ha criticado a un 'macrogobierno' que "se desborda en 22 ministerios y más de 800 asesores".

"Los españoles tienen que prescindir de lo más básico para pagarle su 'macrogobierno' [...] ¿Hasta cuándo tiene intención de que su 'macrogobierno' sea una losa para los españoles?", ha sostenido la diputada del PP, cuestionado si no se va a plantear "ni una sola medida de reducción del gasto improductivo".

En este contexto, Gamarra ha afeado a Sánchez que pida a los españoles reducir el uso del aire acondicionado en plena ola de calor, mientras "mantiene el Gobierno más caro de la historia".

En un discurso dirigido principalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Gamarra le ha culpado de dejar España "peor de lo que la encontró" y de "empobrecer" a los españoles. "Señor Sánchez, usted le sale muy caro a los españoles", ha recriminado, llegando a sugerir que los ciudadanos "tienen más riesgo de caer en la pobreza" desde que el presidente entró en La Moncloa.

La portavoz del PP en el Congreso no ha aprovechado la ocasión para hacer grandes propuestas, más allá de las que su partido lleva defendiendo en los últimos meses -la de la bajada generalizada e impuestos-, pero sí ha insistido a Sánchez para que acepte "la mano tendida del Partido Popular". "¿Por qué no se deja ayudar? ¿Por qué no acepta la mano tendida del PP?".

Sánchez pide al PP "consensos"

A esto ha respondido Pedro Sánchez, pidiéndole a Gamarra que planté propuestas claras para hacer frente a esta crisis: "La verdad es que no ha habido propuestas, solo evasiva, y espero que nos aclare un poco más qué quieren hacer".

Además, el jefe del Ejecutivo ha recordado que cuando se reunió con Alberto Núñez Feijóo nada más convertirse en nuevo líder del Partido Popular, le propuso "recomponer muchos de los consensos que han roto al llegar a la oposición" y, dice, "por desgracia" todavía no ha obtenido respuesta. "Me gustaría que pudiéramos llegar a algunos acuerdos esenciales y básicos para la buena marcha de nuestra democracia", ha expresado el presidente.

Así, ha añadido: "Todavía nos falta por saber si van a aprobar o no medidas como prolongar la ayuda a los carburantes, la subida del Ingreso Mínimo Vital, la bonificación al 100% de los abonos de transportes, la rebaja en los impuestos vinculados con la factura de la luz... ¿Cuál va a ser la posición del PP? ¿Están de acuerdo en hacer un impuesto a las grandes energéticas y corporaciones financieras de nuestro país?".