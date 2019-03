Cruce de 'zascas' entre Ana Pastor y Aitor Esteban en el Congreso: "Normalmente no me confundo"

"Señora presidenta, espero que usted sea benevolente conmigo y no me llame la atención por atenerme al orden del día y no explicar mi programa electoral", ha ironizado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en su turno de palabra.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, no ha querido pasar por alto la ironía y le ha espetado: "Señor Esteban Bravo, antes de darle la palabra, quería decirle que quien administra los contenidos y los tiempos es la Presidencia. No necesita contestarme".

Pero la cosa no ha quedado ahí. El político vasco ha continuado: "No se confunda, señora presidenta. La ironía no era contra usted ni su actitud en la mesa, que me ha parecido perfectamente correcta. No se confunda". A lo que Pastor le ha replicado: "Normalmente no me confundo".