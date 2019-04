Cristóbal Montoro: "No entiendo esa obsesión de Cristina Cifuentes por los títulos; yo sólo tengo uno"

CIFUENTES, ACORRALADA POR SU FALSO MÁSTER

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha hablado sobre el caso Cristina Cifuentes. En un entrevista en El Mundo, Montoro define a Cifuentes como una persona "eficiente" y "leal". No obstante, dice que no entiende la obsesión de Cifuentes con los títulos. Además, acepta que en el PP están pasando cosas pero apunta que no son culpas de Rajoy, a quien define como un hombre "muy especial".