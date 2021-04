El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha indicado que "no está demostrado que la variante india ocupe más espacio o sea más grave", si bien informa de que "tiene dos mutaciones y habrá que estar atentos". Asimismo, ha recordado que "España no tiene vuelos directos" desde el país asiático, "por lo que no puede prohibirlos, pero sí estudiar medidas indirectas".