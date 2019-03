Cospedal da explicaciones por la conmemoración del golpe de estado franquista del 18 de julio en el seno Ejército

DARÁ INSTRUCCIONES PARA QUE NO SE REPITA

La Ministra de Defensa ha dicho en el Congreso que dará instrucciones para que no se repita, pero que no entiende el revuelo. "Me sorprende que una cuestión de estas características haya levantado tantas pasiones. Hay muchos hechos que han tenido lugar un 18 de julio en la historia, pero no se puede obviar que este hecho también se produjo".