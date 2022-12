En declaraciones en Esradio, Cospedal ha señalado que "lo mejor" para el partido es que se llegase al congreso del 21 de julio con una candidatura única, que se acordase tras el 5 de julio, día en que se celebra la elección en primera ronda y de la que solo quedan los dos más votados. Después, en Onda Cero, y a la pregunta de si aceptaría integrarse en una candidatura encabezada por Soraya Sáenz de Santamaría en caso de que la exvicepresidenta fuese la más votada ha respondido: "Absolutamente". "Yo creo que tendría que ser así". "Una vez pasada la primera elección, tendríamos que intentar ir conjuntamente", ha insistido Cospedal, quien ha recalcado que ella intentará que haya esa única candidatura tras el 5 de julio. Ha subrayado que lo importante es que el PP salga unido y fortalecido de este proceso, porque "un partido fuerte y unido, y con un proyecto ideológico, es el que gana elecciones". Ha considerado además que después del 5 de julio hay "mucho tiempo para hablar" y para que los candidatos se pongan de acuerdo y definan cuál debe ser ese proyecto. Por otra parte, María Dolores de Cospedal ha vuelto a señalar que "seguramente" el artículo 155 de la Constitución no se aplicó como debía hacerse ni cuando debía hacerse, y ha señalado que debió hacerse antes, pero no se hizo porque el Gobierno no tenía en ese momento el consenso que buscaba con otros partidos.

laSexta.com | EFE | Madrid | 25/06/2018