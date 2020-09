EEUU supera las 189.000 muertes y los 6,3 millones de casos de COVID-19

Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de 6.325.042 casos confirmados de COVID-19 y la de 189.557 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del miércoles) es de 25.873 contagios más que el lunes y de 389 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.100, más que en toda Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.736 personas por la enfermedad, según el recuento del diario The New York Times. A Nueva York le siguen en número de fallecidos -de acuerdo con el mapa de Johns Hopkins- la vecina Nueva Jersey (16.120), Texas (13.875), California (13.813) y Florida (11.919).