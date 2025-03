El Gobierno quiere regular los alimentos y productos que se ofrecen en las máquinas de vending y en las cafeterías de los centros escolares. Según ha podido saber laSexta en primicia, las bebidas azucaradas o los snacks salados podrían desaparecer. Se busca que los estudiantes consuman un tentempié saludable.

Por tanto, Consumo restringirá la venta de productos azucarados y bebidas energéticas en los colegios. Así lo recoge el Real Decreto sobre Comedores Escolares en el que está trabajando el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, y que actualmente está en el Consejo de Estado.

De esta forma, se restringiría la venta en estos centros de alimentos y bebidas que superen un contenido máximo de cinco gramos de azúcares por porción envasada.

Además, el Real Decreto plantea prohibir que las máquinas vending ofrezcan publicidad de cualquier producto, y propone prohibir también que estas máquinas se instalen en zonas a las que puedan acceder el alumnado de infantil y primaria.

Esta nueva regulación está basada en los criterios establecidos por organismos sanitarios internacionales como la OMS (Organización Mundial de la Salud) o la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) sobre los límites para la ingesta de grasas, azúcares y sal.

El criterio que impone la OMS es que las kilocalorías que procedan de la grasa no pueden superar el 35%. Esto significa que el contenido máximo de grasas será de 7,8 gramos para una porción que no sobrepase las 200 kilocalorías. En el caso de las grasas saturadas, las kilocalorías con esta procedencia no pueden ser superiores al 10%. Es decir, deben tener un máximo de 2,2 gramos.

Además, señala que los azúcares deben estar por debajo de los cinco gramos por porción y la sal, menos de 0,5.

También, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, advirtieron recientemente de la necesidad de actuar para garantizar el cumplimiento de estos criterios, a raíz de los resultados que arrojó el informe del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, publicado por la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición).

El documento detalla que en los centros escolares de educación secundaria en los que hay máquinas vending, casi el 70% (68,82%) incumplen estos criterios nutricionales. En las cafeterías, el porcentaje de incumplimiento es aún mayor, cercano al 75% (74,36%).

Además, el informe señala un dato preocupante: cada vez se cumplen menos estos criterios en relación a las máquinas vending. Si en 2021, el cumplimiento superaba el 57%, en 2022 bajó al 37,50%, y en 2023 (última evaluación de la que hay datos) volvió a bajar hasta situarse en el 31,88%. Es decir, estos criterios solo se cumplen en aproximadamente uno de cada tres centros de educación secundaria.