Estas son las ciudades afectadas por estas restricciones en la Comunidad de Madrid. Todas ellas cumplen los requisitos. Son municipios de más de 100.000 habitantes con incidencia acumulada de COVID superior a los 500 casos en 14 una días, con un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10 % y que formen parte de una comunidad en la que la ocupación de camas en UCI por pacientes COVID sea superior al 35%.

Madrid capital

Alcalá de Henares

Alcobendas

Alcorcón

Fuenlabrada

Getafe

Leganés

Móstoles

Parla

Torrejón de Ardoz

La orden establece que los habitantes del municipio afectado podrán desplazarse por dentro del mismo y que se podrá atravesar los municipios siempre y cuando tenga origen y destino fuera de los mismos.

En este contexto, el acuerdo también fija en un tercio el aforo máximo en los lugares de culto. Para los velatorios, el límite queda fijado en hasta 15 personas al aire libre y en 10 en espacio cerrado, sean o no convivientes. Para los crematorios o los entierros, el máximo queda en 15.

Respecto a la hostelería, el aforo máximo será de 50% en espacios interiores y del 60% en espacios exteriores. Se prohíbe el consumo en barra, se fija el horario de cierre a las 23.00 horas y se establece un máximo de seis personas por mesa. En cuanto a los locales comerciales, el aforo máximo será del 50% y la hora de cierre no superará las 22.00 horas.

"Este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", señala el BOE, incluidas las que han rechazado las medidas, como Madrid, Andalucía, Cataluña y Galicia y la ciudad autónoma de Ceuta.

A pesar de que la Comunidad de Madrid ya anunció este miércoles que no acataba la orden y que estudiaba recurrir el acuerdo porque considera que no tiene validez jurídica al no haber sido tomada por consenso, las medidas serán de obligado cumplimiento en un plazo de 48 horas a partir de la noche de este miércoles, es decir, deberán aplicarse antes del sábado a las 00:00 horas.

En el siguiente mapa puedes consultar la situación epidemiológica de los diferentes municipios y distritos de Madrid: